Dünyaca ünlü White Party 21 Temmuz’da Nikki Beach Bodrum’da

Bundan tam 20 yıl önce “hayatı kutlama” mottosuyla Miami Beach Ocean Drive’da kurulan Nikki Beach, St Tropez, İbiza, Koh Samui, Dubai gibi lokasyonlardan sonra Bodrum Torba’da kaliteli eğlence arayanların ilk destinasyonu haline geldi. Nikki Beach yaşam tarzının özünde yer alan iyi müzikle, dünyanın her yerinde misafirlerine kesintisiz eğlenceyi sunuyor. Dünyada ilk White Party konseptini yaratan Nikki Baach, özgün eğlence anlayışı, bembeyaz dekoru, uluslararası mutfağı ile bu geceyi hafızalara işledi.

Bodrum’da eğlence standartlarını yeniden belirleyen Nikki Beach, 21 Temmuz’da White Party’ye katılan misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Havai fişek gösterileri, hit müzikler ve görkemli kostümlerle dans şovları, saksafon ve perküsyon performansları ile Bodrum’un en eğlenceli gecesini vadediyor.

Nikki Beach Dubai’nin Resident DJ’i Mademoiselle Sabah ve Nikki Beach Marbella’nın Resident DJ’i DJ Antonio performanslarıyla müziğin ritmini yükseltecek.

Nikki Beach’in master şeflerinin geceye özel hazırlayacağı lezzetli yemekler, özel ikramlar ile damaklarda da bu kutlamayı yaşayacaksınız. Deneyimli mixolojistlerin elinden çıkan signature kokteyller ise eğlencenize gece boyunca eşlik edecek.

21 Temmuz’da gerçekleşecek White Party için alternatif eğlence paketleri sunan Nikki Beach, Genel Party Girişi, Bistro Paketi, Sofa Paketi, Restoran Paketi ve VIP Loca Paketi gibi seçenekler sunuyor.

Nikki Beach Bodrum, hayatın her anını kutlamak isteyenleri 21 Temmuz’da White Party’e bekliyor.