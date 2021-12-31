Dünyada 2022 coşkusu resmen başladı! Yeni Zelanda yeni yıla girdi
Koronavirüsün yanı sıra pek çok doğal afet ve siyasi sıkıntıların yaşandığı 2021 yılı resmen sona eriyor. Tüm dünya heyecanla yeni yılı beklerken Yeni Zelanda her sene olduğu gibi 2022'ye giren ilk ülke oldu.
31 Aralık 2021, Cuma 14:22 Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgının etkisinde yaşanan kutlamalarda havai fişek gösterileri düzenlendi ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak büyük kalabalıklar meydanlarda toplanarak 2022'ye neşe içinde girdi.
Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.
Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları’nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.
TSİ saatiyle 14.00’de 2022 yılına giren Yeni Zelanda’da havai fişek gösterileri düzenlendi.
Auckland’da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.
Yeni Zelanda’dan sonra 2022’ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00’da Avustralya olacak.