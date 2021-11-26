Magazin Dünyada ilk! Yüzen ada kent

Dünyada ilk! Yüzen ada kent

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Dünyada ilk! Yüzen ada kent

2050’de pek çok kentin sular altında kalmasından korkuluyor. Güney Kore’de iklim krizine uyumlu, su baskınlarına dayanıklı bir yüzen ada kenti inşa ediliyor.

26 Kasım 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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İklim krizine bağlı olarak buzulların erimesi nedeniyle dünyadaki su seviyesi her yıl 0.3 santimetre yükseliyor. 2050’de Venedik gibi dünya kentleri dahil pek çok kentin sular altında kalmasından korkuluyor. Güney Kore’de iklim felaketlerine karşı dayanıklı bir kent inşa ediliyor.

  • Birleşmiş Milletler’in desteklediği projeye göre Oceanix isimli bu kent yüzen adalardan oluşacak.
  • Bu adaların altyapısı denizle birlikte yükselmeye müsait olacak.

10 BİN NÜFUSLU

  • Adalar, deniz tabanına demirlenecek. Sel, tsunami, kasırga gibi afetlere dayanıklı olacak.
  • En yüksek bina altı katlı olacak.
  • Bir kentte bulunan tüm sosyal olanaklar da yer alacak.
  • Kent kendi kendine yetecek. Elektrik, güneş enerjisinden sağlanacak, kendi gıda ve suyunu da kendi üretecek.
  • 200 milyon dolara mal olacak kentin 2025’te bitmesi hedefleniyor.
  • 10 bin kişi kapasitesindeki kentte yaşayacak vatandaşların nasıl belirleneceğine sonra karar verilecek.

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