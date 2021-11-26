Dünyada ilk! Yüzen ada kent

İklim krizine bağlı olarak buzulların erimesi nedeniyle dünyadaki su seviyesi her yıl 0.3 santimetre yükseliyor. 2050’de Venedik gibi dünya kentleri dahil pek çok kentin sular altında kalmasından korkuluyor. Güney Kore’de iklim felaketlerine karşı dayanıklı bir kent inşa ediliyor.

Birleşmiş Milletler’in desteklediği projeye göre Oceanix isimli bu kent yüzen adalardan oluşacak.

Bu adaların altyapısı denizle birlikte yükselmeye müsait olacak.

10 BİN NÜFUSLU