Dünya Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 500 bini aştı

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 500 bini aştı

Dünya

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 500 bini aştı

Dünyada, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 500 binin üzerine çıktı.

15 Nisan 2020, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 503 bin 386 kişi virüsü yenmeyi başardı. İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 816 kişi sağlığına kavuştu. Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (72 bin 600), İspanya (70 bin 853), İran (49 bin 933), ABD (47 bin 69), İtalya (38 bin 92) ve Fransa (28 bin 805) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 35 bin 294'e ulaşırken, virüs nedeniyle 130 bin 712 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 401 bin 196 aktif enfekte vaka bulunuyor.



AA


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