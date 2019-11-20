5. Çocukların Küresel Tasarım Maratonu (Global Children’s Designathon) organizasyonu 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Bu çok özel günde, Pekin’den Montreal’e, Amsterdam’dan Johannesburg’a 41 farklı şehirden 1200 çocuk, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, “Herkese yetecek sağlıklı gıdayı nasıl üretebiliriz ve gezegenimizi nasıl koruyabiliriz” temasına odaklandı, açlık ve gıda üretimi sorununu insan yaşamı ve küresel iklim krizi ile ilişkisi üzerinden tartışarak, çözümler tasarlamak üzere birlikte çalıştılar.

İstanbul, bu uluslararası organizasyona İnformel Eğitim-Çocuk İstanbul’un organizasyonu ve yürütücülüğü ile ikinci kez katıldı. Hollanda Baş Konsolosluğu’nun desteklediği etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde santralistanbul Kampüsünde gerçekleşti. EK BİÇ YE İÇ de etkinlikte, “Yerel, organik, sürdürülebilir gıda” vizyonu ile partnerimiz oldu ve çocuklar gün boyu bu lezzetle buluştu.

Tam gün süren etkinlik sonunda çocuklar, açlık ve bir krize dönüşmüş olan küresel ısınmanın nasıl önlenebileceğine yönelik geliştirip tasarıma dönüştürdükleri çözüm önerilerini jüriye ve ailelerine sundular.

Jüriler kimlerdi?

Quirine van der Hoeven / İstanbul Hollanda Baş Konsolosluğu Kültür Ateşesi

Ebru Gezer /Hollanda Baş Konsolosluğu, Pedagog

Avşar Gürpınar / Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğretim Üyesi

Aycan Tüylüoğlu / EK BİÇ YE İÇ Genel Koordinatörü

Barış Doğru / EKO IQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Can Tonbil / Açık Radyo Programcısı

Figen Atalay / Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Editörü

Serkan Ocak / Gazeteci

Dünyadaki gıda sorununu, hem insanları ve yaşamlarını nasıl etkilediği hem de küresel iklim krizi ile ilişkisi çerçevesinde ele aldılar, tasarım süreci döngüsünü takip ederek çözüm önerileri için fikirler geliştirdiler, çok çeşitli malzemeler kullanarak bu fikirlerini 3 boyutlu tasarımlara dönüştürdüler. Gün içinde, İsveç’in Sundsvall kentinden ve Vietnam’ın başkenti Hanoi’den aynı anda bu maratonda yer alan yaşıtlarıyla canlı bağlantı ile buluştular.

Dünyayı bu çocuklar kurtaracak

Gruplar halinde bu soruna bütün yaratıcılıkları ile çok farklı çözümler oluşturdular.

İşte buluşlarından bazılar:

Gıda israfını önlemek için bayat veya bozulmuş gıdaları niteliklerine göre yeniden yiyeceğe veya kompozit gübreye dönüştüren bir robot. Aynı zamanda bayatlamış artıklardan yapılabilecek yemek tarifleri de sunuyor…

Dünyada ekilebilir tarım alanları ihtiyacının çok fazla alan kullanımına ve doğal yaşam alanlarının yok olmasına neden olduğunu saptayarak, “uzay serası” ile uzayda bitki yetiştirip dünyaya getirmek…

Açlığın en çok görüldüğü Afrika’da özellikle nakliye ve depolamada oluşan gıda kaybını ortadan kaldırmak için, güneş panelleri, rüzgar türbini ve sürtünme enerjisi ile şarj olan ve içinde çeşitli boyutlarda soğutucu barındıran nakliye araçları…

Restoranlarda, açık büfelerde yemek israfını önlemek üzere, gereğinden fazla yemek alındığında alarm çalan ve porsiyonları sınırlayan bir “Tabakatör" ve yine artan yiyecekleri alıp götürebilmek için katlanabilir ve geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir yiyecek kutusu…

Günün sonunda katıldıkları bu etkinlikle ilgili çocukların yaptıkları değerlendirmeler ise hepimize çocuklara daha çok kulak vermemiz gerektiğini söylüyor;

“İstanbul’un farklı yerlerinden çocuklarla tanışmak ve çalışmak çok güzeldi. Farklı ülkelerden çocuklarla tanışmak beni çok heyecanlandırdı...”

“Fikirlerimi öne sürme şansı buldum. Çok fikir vardı, çok malzeme vardı… Beynimizi kullanarak icatlar yaptık. Tasarım sürecini öğrendim, çok emek verdim…”

“Bugün benim için çok önemliydi, dünyaya daha net bir yönden baktım. Şimdi bir dünya vatandaşı olduğumu daha çok anladım…”

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan gıda sorunu ile ilgili çözüm aramak, insanları uyandırmak için birlikte çalışmak çok güzeldi…”

“Hayatımda hiç bu kadar benim sözümün de önemli olduğunu düşünmemiştim. Bu etkinlik bana çok şey kazandırdı…”

16 Kasım Cumartesi günü, aynı anda 41 kentte gerçekleşen bu uluslararası etkinliğin çıktıları daha sonra bir rapora dönüştürülerek ilgili Birleşmiş Milletler organları çeşitli uluslararası kurum ve platforma iletilecek.

16 Kasım Uluslararası Etkinliğine Katılan Kentler

Abuja, Nijerya / Accra, Gana / Amsterdam, Hollanda / Barcelona, İspanya / Pekin, Çin / Belgrad, Sırbistan / Bethel, ME / Brüksel, Belçika / Chennai, Hindistan / Daloa, Fildişi Sahilleri / Dar es Salaam, Tanzanya / Dehradun, Hindistan / Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri / Tunus, Tunus / Honoi, Vietnam / İstanbul, Türkiye / Milano, İtalya / Montreal, Kanada / Cenevre, İsviçre / Harnösand, İsveç/ Varşova, Polonya / Durban, Güney Afrika / Zagrep, Hırvatistan / Kuala Lumpur, Malezya / Johannesburg, Güney Afrika / San Jose, Kosta Rika / Clear Water, ABD / Nairobi, Kenya / Kathmandu, Nepal / Münih, Almanya / Panjim, Hindistan / Paris, Fransa / Selanik, Yunanistan / Chengdu, Çin / Sundsvall, İsveç / Riffa, Bahreyn / Oranjestad, Aruba / Tel Aviv, İsrail / Bogota, Kolombiya / Gent, Belçika / Priştine, Arnavutluk



