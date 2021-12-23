Dünyadaki ilk SMS, NFT formatında 107 bin euroya satıldı
Dünya tarihindeki ilk kısa mesaj (SMS), Fransa'da düzenlenen açık artırmada 107 bin euroya alıcı buldu.
23 Aralık 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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İngiltere'de 3 Aralık 1992'de, dönemin Vodafone Direktörü Richard Jarvis'e Orbitel telefonuyla gönderilen ve ‘Mutlu Noeller’ (Merry Christmas) yazan SMS, NFT (takas edilemez jeton) formatında Fransa'daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.
Tarihin ilk kısa mesajını ileten orijinal iletişim protokolünün tek dijital kopyası, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 107 bin euroya satın alındı.
Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne bağışlanacak.
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