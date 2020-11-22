Doğa Dünyadaki tek beyaz zürafa, özel olarak korunuyor

Dünyadaki tek beyaz zürafa, özel olarak korunuyor

Doğa

Dünyadaki tek beyaz zürafa, özel olarak korunuyor

Doğa her geçen gün bizi daha da şaşırtmaya devam ediyor! Zürafaların sarı üzerine kahverengi lekeli postları olduğunu biliyorduk ama görünen o ki beyaz zürafalar da varmış. Kenya'da dünyanın tek beyaz zürafası yaşıyor. Avcılık kurbanı olmaması için yetkililer zürafaya çip taktı. Kenyalı yetkililer, erkek beyaz zürafanın her adımını izleyerek güvenliğini sağlıyorlar.

22 Kasım 2020, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Dünya üzerinde bilinen tek beyaz erkek zürafa şu anda Kenya'da yaşıyor. İnanılmaz güzellikteki bu beyaz zürafanın, üzerine takılan GPS ile attığı her adım takip ediliyor. Bunun nedeni ise yasak avcılığa kurban gitmemesi. Mart ayında biri anne, diğeri yavru olan 2 diğer beyaz zürafanın öldürülmesi yetkililerin sürekli tetikte olmasına neden oluyor.

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Zürafanın beyaz renkli olmasının nedeni, genetik bir mutasyon olan lösizm.

Zürafayı koruyan ekipte bulunan Ahmed Noor, "Zürafanın otladığı alan yakın zamanda yağmurlar sayesinde bereketlendi. Bu onun geleceği için iyi bir işaret" dedi.

Zürafalar avcılar tarafından hedef alınan tek beyaz hayvan değil. Kanada'daki beyaz "ruh geyiği" kaçak avcılık nedeniyle neredeyse yeryüzünden silindi.


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