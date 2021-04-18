Dünyanın en büyük aşı üreticisinden kötü haber! Hızla azalıyor…

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.

Virüs 3 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Dünyanın pek çok bölgesinde aşılama çalışmaları başladı ancak hala pandemi istenilen seviyede kontrol altına alınabilmiş değil.

CNN International'da yer alan habere göre, o ülkelerden birisi olan Hindistan'da aşı üretimi büyük sekteye uğradı.

COVAX isimli aşı paylaşım inisiyatifine de aşı üreten Hindistan'ın küresel çapta her 100 aşının 60'ında imzası var.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumunda bulunan Hindistan'da vaka sayıları hızlı bir şekilde artınca aşı dağıtımına kısıtlama geldi.

Aynı haberde son dönemde Hindistan'ın aşı üretimini yavaşlatmak zorunda kaldığı, bu nedenle aşı temin etmekte ciddi sıkıntılar yaşandığı bilgisi de yer aldı.

Ülkede vaka sayısının oldukça hızlı bir şekilde artması sonrası hükümet aşıların ülke dışına gönderilmesine de kısıtlamalar getirdi.

Geçtiğimiz günlerde aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII), Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni tip Kovid-19 aşılarını üretmek için gereken hammaddelerin ihraç edilmesine yönelik ambargoyu kaldırmasını istemişti.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 261 BİNİ GEÇTİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1501 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 177 bin 151'e yükseldi.

Son 24 saatte 261 bin 500 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 788 bin 109'a çıktı.

Bu, "ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.