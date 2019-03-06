Dünyanın en büyük kargo gemisi havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo gemisi havadan görüntülendi İstanbul Boğazı’ndan geçen dünyanın en büyük kargo gemilerinden olan Liberya Bandralı CMA CGM ’Congo’ adlı gemi havadan çekilen görüntüleriyle eşsiz manzara oluşturdu. 48 metre genişliğindeki gemi İstanbul Boğazı’ndan geçişini 1 buçuk saat içerisinde tamamladı