Dünyanın en çok kilometre yapmış otomobili ortaya çıktı

Söz konusu P1800, 1966 model bir araç. O zamandan beri aracını severek kullanan Gordon, 2013 yılında 4,8 milyon km mesafe gitti.

Aracın sahibi 2018 vefat etti, aracın ise bu zamanlarda 5 milyon km’yi geçtiği belirtildi. 5 milyon km mesafe gitmiş olmasına rağmen araç tamamen orijinal parçalarıyla ayakta duruyor. Burada değişen tek şey, motorun birkaç parçası.

Volvo P1800, 12 yıllık geliştirilme sürecinin ardından 1961 yılında çıkışını yaptı. Model, daha düz ve kare tasarımlı/köşeli araçlar üreten Volvo için bir istisna olmuştu. P1800 geçmiş zamanlarda o kadar popülerdi ki James Bond’u canlandırmış olan Roger Moore bile The Saint filminde kullanıp beğendikten sonra bunlardan bir tane almıştı.

Aracın şu anda Volvo bünyesinde tutulduğu belirtildi.