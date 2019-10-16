Antik Yunan'da güzelliğin ölçüsü olarak kabul edilen, rönesans döneminde sanatçıların eserlerini buna göre tasarlamaya çalıştığı 'altın oran'a en uygun yüzün Bella Hadid'de olduğu ortaya çıktı.

Bella'nın yüzünün altın orana uyumu yüzde 94,35.

Muhteşem güzelliğiyle global moda sahnesinin vazgeçilmez yeni nesil süpermodellerinden biri olan Bella Hadid, aynı zamanda rütbeli bir at binicisi. Yürümeyi öğrenmeden önce at binmeyi öğrenmiş. Yoga huzurunu atlarda bulduğunu söylüyor.

Bella Hadid

Bella Hadid, kırmızı halıda ve günlük yaşamda ağır makyajdan kaçınıyor. Saç değişimlerinde ise oldukça iddialı. Stilini değiştirmekte cesur davranıyor. En büyük güzellik sırrının yoğun maskara ve gözlerini büyüten, fark edilmeyecek kadar ince eyeliner olduğunu söylüyor.





İkinci sıradaki Beyonce'nin yüzde 92.44.

Beyonce





Üçüncü Amber Heard'ün ise yüzde 91.85

Amber Heard









Altın oran nedir?

Altın oran; bir bütünün parçaları arasında uyum açısından en yetkin boyutları veren geometrik ve sayısal oran bağlantısıdır.

Buna göre bir nesnenin güzel sayılması için dikey ve yatay ölçülerinin oranı 1.6 olmalıdır.

Bunu yüz güzelliğine uygularsak, bir kişinin iki yanağı arasındaki uzunluğu, alnı ile çenesi arasındaki uzunluğa bölündüğünde 1.6 çıkıyorsa o kişi güzeldir.







