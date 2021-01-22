Dünyanın en hızlı hayvanı nedir? En hızlı koşan 10 hayvan

10 numarada Kanada Geyiği yer almaktadır. İri vücutlarına rağmen çok hızlı bir şekilde hareket edebilen bu canlılar, bu güne kadar da birçok doğa bilimcisini yakaladığı hızlar ile şaşırtmayı başarmıştır. Kanada Geyiklerinin vücudu çok iridir ve çok ağır hayvanlardır. Ancak buna rağmen çok yüksek hızlara da erişebilmektedirler. Kuzey Amerika üzerinde konuçlanmış olan bu geyik türü, aynı zamanda Asya'nın doğusunda da bulunmaktadır.

9 numarada Yaban Tavşanı Bulunmaktadır. Küçük gibi görünmelerine rağmen saatte 80 kilometre hızına kadar ulaşabilmektedirler. Dünyanın farklı konumlarında bulunabilmektedirler. Konumlandıkları ortak bir yer bulunmamaktadır.

8 numarada da Ceylanlar yer almaktadır. Vahşi doğanın en naif canlılarından birisi olan Ceylanlar, avcılarından kaçmak için saatte 90 kilometre hıza kadar ulaşabilmektedir. Ceylanlar da dünyanın birçok farklı yerinde konumlanmış olan canlılardır. Ortak olarak konumlandıkları bir yer bulunmamaktadır.

7 numarada vahşi doğanın en kral hayvanı olan Aslan yer almaktadır. Ormanların kralı olarak bilinen ve avlarını çok güçlü bir şekilde ezen aslanlar, saatte 95 kilometre hıza kadar ulaşabilmektedir.

6 numara itibari ile karşımıza Afrika Antilopu çıkmaktadır. Çok ağır ve dengesiz bir vücutları olmasına rağmen çok yüksek hızlara ulaşabilen bu hayvanlar, saatte 100 kilometre hıza kadar ulaşabilmektedirler. Dünya içerisinde en çok Afrika üzerinde konumlanmışlardır. Vahşi canlılardır.

5 numarada Amerika Antilopları yer almaktadır. Amerika üzerinde konumlanmış olan bu antiloplar, çatal boynuzları sayesinde de birçok hayvan bilimcisinin dikkatini çekmiştir. Kuzey Amerika içerisinde çok sız bir şekilde rastlanan bu hayvanlar, saatte 100 kilometreye kadar rahatlıkla çıkabilmektedir.

4 numarada Çita yer almaktadır. Dünyanın en hızlı hayvanı olarak bilinmekte olan Çita, vahşi doğada çok hızlı bir şekilde avlarını yakalamaları ile bilinmektedir. Ancak Çitadan daha hızlı hayvanlar da bulunmaktadır.

3 numara itibari ile karşımıza Yelken Balığı çıkmaktadır. Suyun en hızlı hayvanı olan bu canlı, su içerisinde saatte 110 kilometreye kadar ulaşabilmektedir.

Fırkateyn Kuşu'da listede ikinci sırada yer almaktadır. Havada adeta asılı kalan ve süzülen bu kuşlar, saatte 130 kilometre hıza kadar ulaşabilmektedir.

En hızlı hayvan hangisidir?

Yeryüzünün en hızlı canlısı da Alaca Şahinlerdir. Alaca Şahinler avlarına odakları anda saatte 340 kilometre hıza kadar ulaşabilmektedirler.