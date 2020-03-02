Dünyanın en ilginç canlısı: Deniz meleği

Kuzey Buz Denizi'nin derinliklerinde görüntülenen deniz meleklerinin bilimsel adı Gymnosomata. Deniz meleklerine clione limacina de deniliyor. Sümüklü böceklerin evrim geçirmiş hali olan deniz melekleri, kabuksuz, jel yapılı ve güçlü kanatlara sahip. Kuzey denizinin buzlu sularında sıklıkla görülen deniz meleklerinin en büyü türü en fazla 5 santime ulaşabiliyor. Okyanusun mücevheri olarak tanımlanan deniz melekleri, okyanuslarda çok ender rastlanan canlılardan biri. Bu nedenle görüntüleri çok zor çekilebiliyor. Deniz meleği en son şubat ayında Rusya'da görüntülendi. İşte deniz meleğinin bir görüntüsü;

Yumuşakçalar ailesinden bir tür olan deniz melekleri, saydam yapıları nedeniyle deniz analarına da benzetiliyor. Gövdelerinin etrafındaki kanatlar sayesinde okyanusta rahatça hareket edebiliyorlar. Deniz melekleri, deniz kelebekleriyle besleniyor.





Çok küçük bir canlı türü olan deniz meleklerinin balıklar gibi kabukları bulunmuyor. Tamamen şeffaf ve saydam bir yapıya sahipler. Deniz meleklerinin sadece yeni doğdukları zaman kabukları oluyor ve zamanla bu kabuklarını kaybediyorlar.

North Carolina Sea Grant araştırma merkezine göre, deniz melekleri, rüzgar sıcak estiği zaman daha soğuk olan okyanus diplerine inerler. Deniz melekleri, suda asla batmamaları ile ünlü.





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