Dünyanın en kısa erkeği hayatını kaybetti

2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en kısa boylu yaşayan erkek genci" olarak giren Nepalli Khagendra Thapa Magar, zatüree tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 67 santimetre boyundaki Thapa Magar 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın en kısa boylu yaşayan erkek genci" olarak girmiş, yaşı ilerleyince de bu unvanı, "Dünyanın en kısa boylu hareket edebilen erkeği" olarak yeniden tanımlanmıştı. Thapa Magar'ın babası Dhan Maya, Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamada, çocuklarının farklı olduğunu doğduktan hemen sonra hissettiklerini belirterek, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki, avuca sığıyordu ve onu yıkamak çok zordu, çünkü çok küçüktü" dedi. Thapa Magar'ın kendinden küçük kardeşinin boyu ise standart ölçüde.

Ondan kısası 59 cm

Khagendra Thapa Magar'dan 8 santimetre daha kısa olan 59 santimetre uzunluğundaki Filipinli Junrey Balawing ise halen 27 yaşında ve Filipinler'de yaşıyor. Balawing, Thapa Magar gibi hareket edemediği için Guinness'de "Dünyanın en kısa hareketsiz erkeği" olarak yer alıyor.







