ABD'de 2014 yılında üretilen 48 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'Khallılah' isimli lüks yat, sabah saatlerinde Kuşadası'ndaki yat limanına demirledi.

İçerisinde sadece mürettebatın bulunduğu yata, 3 gün boyunca yakıt ve yiyecek ikmali yapılacağı öğrenildi. Değeri, 28 milyon 500 bin euro olduğu belirtilen altın renkli Khallılah, dünyanın en pahalı 10 yatı arasında gösteriliyor.

İçerisinde spor salonu, SPA merkezi, restoran, eğlence kulübü ve jakuziyi barındıran mega yatın Kuşadası'ndan ayrıldıktan sonra Ege sahillerinde tura çıkacağı belirtildi.

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın)(DHA)