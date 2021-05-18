Türkiye Dünyanın en pahalı 10 yatından biri! 'Khallılah' Kuşadası'na geldi

Dünyanın en pahalı 10 yatından biri! 'Khallılah' Kuşadası'na geldi

Türkiye

Dünyanın en pahalı 10 yatından biri! 'Khallılah' Kuşadası'na geldi

Marshall Adaları bayraklı 48 metre uzunluğundaki 'Khallılah' isimli mega yat, Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Özel bir marinada demirleyen altın renkli yata 3 gün boyunca yakıt ve erzak ikmali yapılacağı öğrenildi.

18 Mayıs 2021, Salı 22:51 Son Güncelleme:
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ABD'de 2014 yılında üretilen 48 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'Khallılah' isimli lüks yat, sabah saatlerinde Kuşadası'ndaki yat limanına demirledi.

İçerisinde sadece mürettebatın bulunduğu yata, 3 gün boyunca yakıt ve yiyecek ikmali yapılacağı öğrenildi. Değeri, 28 milyon 500 bin euro olduğu belirtilen altın renkli Khallılah, dünyanın en pahalı 10 yatı arasında gösteriliyor.

İçerisinde spor salonu, SPA merkezi, restoran, eğlence kulübü ve jakuziyi barındıran mega yatın Kuşadası'ndan ayrıldıktan sonra Ege sahillerinde tura çıkacağı belirtildi.

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın)(DHA)

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