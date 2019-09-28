Dünyanın en pahalı Türk resmi
Dün Londra'da yaplan bir müzayede satışı Türk resmi için çok önemli bir rekora sahne oldu. Bu rekorun kahramanıysa dünyaca ünlü ressamımız Osman Hamdi Bey...
Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında tamamladığı ‘Kuran Okuyan Kız’ tablosu dün İngiltere’nin başkenti Londra’da Bonhams’ın düzenlediği müzayedede rekor fiyatla satıldı. 45 yıldır aynı ailede bulunan tablo, 6.3 milyon sterline (44.1 milyon TL) alıcı bularak Türk resminde bir dünya rekoru kırdı.
Eser, “19’uncu Yüzyıl Avrupa, Viktorya Dönemi ve Britanya Empresyonist Sanatı” başlıklı müzayedede satıldı ve aynı zamanda Türkiye'nin de en pahalı eseri unvanını aldı...