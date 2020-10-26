Dünyanın en sık ziyaret edilen web siteleri açıklandı

Hootsuite ve We Are Social platformları tarafından oluşturulan "Digital 2020 October Global Statshot" raporuna göre dünyanın en çok ziyaretçi alan internet siteleri açıklandı

Yapılan araştırmalara göre dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi, Google. Listeye göre Google, 105 milyar ziyaretle listenin başında yer alıyor. Kullanıcılar, Google üzerinden arama yaparken ortalama olarak 25 dakika 1 saniye harcıyor.

Listenin ikinci sırasında YouTube yer alıyor. 36,4 milyar ziyaret alan platform, 35 dakika 16 saniye ziyaret süresine sahip. Üçüncü sırada ise Facebook var. Platformun ziyaretçi sayısı 25,3 milyar olarak belirlenmiş.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 internet sitesinin 8. ve 10. sırasında ise pornografik içerikler paylaşan siteler bulunuyor.



