Dünyanın en tehlikeli 13 canlısı

Dünya üzerindeki en tehlikeli canlıların listesi yapıldı. Business Insider sitesinde yer alan rapora göre; en ölümcül canlı, hastalık taşıyan sivrisinekler. Sıtma, sarıhumma gibi hastalıkları bulaştıran sivrisinekler yılda 750 bin can alıyor. En tehlikeli ikinci canlı türü ise yılda 475 bin ölüme yol açan insanlar. Savaşlar dışında insanlar en çok tanıdıkları kişiler tarafından öldürülüyor. Ölüm saçan canlılarda üçüncü sırada 100 bin ölümle yılanlar var. Öyle ki dünya çapında yılan sokmalarında kullanılan panzehirde kıtlık yaşanıyor. Tek bir pençesiyle ölümcül darbeler yaratan aslanlar 22 ölüm, bir ısırığıyla öldürebilen köpekbalıkları ise yılda 6 ölümle listenin en az zararlı canlıları arasında.

Dünyanın en tehlikeli canlıları ve öldürdükleri insan sayısı

1-Sivrisinekler

Yılda 750 bin insanın ölümüne neden oluyor.

2-İnsanlar

Yılda 450 bin insanın ölümüne neden oluyor.

3-Yılanlar

Yılda 100 bin insanın ölümüne neden oluyor.

4-Tatlı su salyangozları

Yılda 20 bin insanın ölümüne neden oluyor.

5-Suikastçı böcek

Yılda 12 bin insanın ölümüne neden oluyor.

6-Bağırsak kurdu

Yılda 10 bin insanın ölümüne neden oluyor.

7-Timsahlar

Yılda 4 bin 500 insanın ölümüne neden oluyor.

8-Tenyalar

Yılda bin insanın ölümüne neden oluyor.

9-Suaygırları

Yılda 500 insanın ölümüne neden oluyor.

10-Filler

Yılda 500 insanın ölümüne neden oluyor.

11-Aslanlar

Yılda 22 insanın ölümüne neden oluyor.

12-Kurtlar

Yılda 10 insanın ölümüne neden oluyor.

13-Köpekbalıkları

Yılda 6 insanın ölümüne neden oluyor.

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