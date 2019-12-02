Dünyanın en tehlikeli 13 canlısı
Dünyada her yıl 55.3 milyon insan ölüyor. Bu ölümlerin 1 milyon 403 bin 538’ine yine bir başka canlı yol açıyor. Business Insider, dünyanın en tehlikeli canlılarını araştırdı. 13 canlıdan oluşan dünyanın en tehlikeli canlıları listesinde ilk sırayı sivrisinekler alırken, ikinci sırayı ise insanlar alıyor. Business Insider'ın yayımladığı listenin en sonunda ise korku filmlerine konu olan köpekbalıkları yer alıyor. Köpekbalıkları yılda 6 insanın ölümüne yol açarak listenin en sonunda yerini aldı.
Dünya üzerindeki en tehlikeli canlıların listesi yapıldı. Business Insider sitesinde yer alan rapora göre; en ölümcül canlı, hastalık taşıyan sivrisinekler. Sıtma, sarıhumma gibi hastalıkları bulaştıran sivrisinekler yılda 750 bin can alıyor. En tehlikeli ikinci canlı türü ise yılda 475 bin ölüme yol açan insanlar. Savaşlar dışında insanlar en çok tanıdıkları kişiler tarafından öldürülüyor. Ölüm saçan canlılarda üçüncü sırada 100 bin ölümle yılanlar var. Öyle ki dünya çapında yılan sokmalarında kullanılan panzehirde kıtlık yaşanıyor. Tek bir pençesiyle ölümcül darbeler yaratan aslanlar 22 ölüm, bir ısırığıyla öldürebilen köpekbalıkları ise yılda 6 ölümle listenin en az zararlı canlıları arasında.
Dünyanın en tehlikeli canlıları ve öldürdükleri insan sayısı
1-Sivrisinekler
Yılda 750 bin insanın ölümüne neden oluyor.
2-İnsanlar
Yılda 450 bin insanın ölümüne neden oluyor.
3-Yılanlar
Yılda 100 bin insanın ölümüne neden oluyor.
4-Tatlı su salyangozları
Yılda 20 bin insanın ölümüne neden oluyor.
5-Suikastçı böcek
Yılda 12 bin insanın ölümüne neden oluyor.
6-Bağırsak kurdu
Yılda 10 bin insanın ölümüne neden oluyor.
7-Timsahlar
Yılda 4 bin 500 insanın ölümüne neden oluyor.
8-Tenyalar
Yılda bin insanın ölümüne neden oluyor.
9-Suaygırları
Yılda 500 insanın ölümüne neden oluyor.
10-Filler
Yılda 500 insanın ölümüne neden oluyor.
11-Aslanlar
Yılda 22 insanın ölümüne neden oluyor.
12-Kurtlar
Yılda 10 insanın ölümüne neden oluyor.
13-Köpekbalıkları
Yılda 6 insanın ölümüne neden oluyor.
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