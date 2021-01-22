Bu boy, bu güne kadar ölçülmüş en yüksek kadın boyu olarak tarihe geçmiştir. Aynı zamanda tamı tamına 220 kilogram ağırlığında olan Robert Wadlow, öldüğünde de yaklaşık olarak 230 kilogram ağırlığındaydı. İllionis'de dünyaya gelen Robert Wadlow, aynı zamanda Alton devi olarak da bilinmektedir.

Dünyanın en uzun kadınının boyu nedir?

Çok uzun bir boya sahip olan ve çok yüksek bir kilogramda ağırlığa sahip olan Robert Wadlow, hipofiz bezinin fazla büyümesine bağlı olarak, pituiter hipertofisi hastalığına sahiptir. Bu hastalığa sahip olanlarda çok yüksek bir boy uzaması görülmektedir. Aynı zamanda iç organları da çok fazla büyük olan Robert Wadlow, bu hastalığa da çok şiddetli bir hipofiz bezi büyümesi ile geçirmiş ve Robert Wadlow ölene kadar hipofiz bezi büyümesi yavaşlamamış veya durmamıştır. Bu sebepten dolayı dünyanın en uzun kadını olarak bilinmekte olan bu kadın, yüksek boy ve yüksek kilosundan dolayı da dengede durmakta çok büyük güçlükler çekmiştir.

Dünyanın en uzun kadının kilosu?

Dünyanın en uzun kadını Robert Wadlow, tam olarak 220 kilogram ağırlığındaydı. İç organları da çok büyük ve çok ağır olan bu kadın, boyundan dolayı kilosunu fazla yansıtmıyordu. Aynı zamanda Robert Wadlow'un çeşitli kemik hastalıkları da bulunmaktaydı.

Robert Wadlow, 1918 yılında doğmuş ve 22 yaşında, 1940 yılında vefat etmiştir. Çok kısa bir süre yaşamış olmasına rağmen boy alanında bilinen tüm rekorları egale eden Robert Wadlow, dünyanın en büyük insanı rekorunu henüz lisedeyken egale etmeyi başarmıştır. Ayakkabıları ve çeşitli kıyafetleri hala ABD içerisinde çeşitli müzelerde saklanılmakta olan Robert Wadlow, birçok tıp uzmanını da çok şaşırtmayı başarmıştır. 22 yaşında vefat eden bu insan, hipofiz bezinin büyümesinden ve büyümesinin durdurulamamasından dolayı böyle bir büyüme ile karşılaşmaktaydı.

Yaşamının son yıllarında Robert Wadlow'un ayakları işlevini yitirmişti. Çünkü Robert Wadlow tam 220 kiloydu ve bacakları bu yükü taşımaktan zorlanıyordu. 20 yaşından itibaren bacaklarını ayakta tutabilmek için değnek gibi çeşitli aletler ile yürümeye başlayan bu kişi, aynı zamanda yaşadığı süre boyunca da ABD'nin en ünlü kişilerinden biriydi. Robert Wadlow yaşadığı süre boyunca birçok farklı milli törene katılmış ve çok ünlü kanallar ile çok ünlü röportajlar yapmıştır. Robert Wadlow'un yaptığı bazı röportajlar hala çeşitli sosyal medya platformlarında yer almaktadır.

Robert Wadlow'un ölümü de, bacağında bulunan bir kabarcığın büyümesi sonucu olmuştur. Doktorlar bu kabarcığın büyümesini durduramamış ve engelleyememiş, Robert Wadlow ise bir gece uykusunda bu kabarcığın patlaması ve iç kanama yapması sebebi ile hayatını kaybetmiştir.







