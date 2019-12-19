Dünyanın en uzun yürüyüş yolu belirlendi

Belgesellerin gösterildiği yayın platformu Curiosity Stream, dünyanın en uzun yürüyüş yolunu belirledi. Güzergah için söz konusu rotadan geçen bir yolun olması ve Google Maps’te rota olarak ayarlanabilmesi koşulu arandı. Buna göre; Güney Afrika’nın en uç noktası L’agulhas’tan Rusya Magadan’a uzanan yol 23 bin 68 kilometre uzunluğunda. Yola çıkan kişi her gün 8 saatte 12 kilometre yürürse yolculuk 1153 gün, yani 3 yıl 58 gün sürecek. Ancak yolda sizi ölümcül tehlikeler bekliyor. İşte o rota...

GÜNEY AFRİKA: Suç, şiddet, soygun, tecavüz ve cinayetin ‘sıradan’ sayılıyor.

ZİMBABVE: En büyük tehlike kara mamba yılanları. Bu yılanların ısırığı 20 dakikada bir kişiyi öldürebilir.

MOZAMBİK: Hepatit, tifo, kuduz ya da sarıhummaya yakalanabilirsiniz.

MALAVİ: Sıtmanın en yaygın görüldüğü 9’uncu ülke.

ZAMBİYA: Sıtma riskinde 6’ncı sırada.

TANZANYA: Tifo ve koleranın yanı sıra güvenlik açısından da riskli ülkeyi geçmeniz gerekiyor.

UGANDA: Yol dünyanın sıtma başkenti Uganda’dan geçiyor. Ayrıca yine kara mamba, orangutan ve sinirlendiği zaman çok tehlikeli olan su aygırları sizi bekliyor.

GÜNEY SUDAN: İç savaşın hüküm sürdüğü Güney Sudan dünyanın en tehlikeli üçüncü ülkesi. Bölgede cinayet ve adam kaçırma sıradan olay.

SUDAN: Sizi sıcaklığın 47 dereceye kadar çıktığı Sahra Çölü bekliyor.

İSRAİL: Filistinle yaşanan çatışmalar ülkenin sıradan olaylarından.

SURİYE: 500 binden fazla kişinin öldüğü, 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle Suriye, dünyanın en tehlikeli 2’nci ülkesi.

TÜRKİYE: Hatay’dan başlayan rota Artvin’e kadar uzanıyor.

GÜRCİSTAN: Yolculuğun en sorunsuz bölgelerinden biri.

RUSYA: Yolculuğun en uzun bölümü. Yolculuğa ne zaman başlarsanız başlayın, binlerce kilometrelik Sibirya’dan geçerken mutlaka kışa denk geleceksiniz. Eğer Sibirya’dan donmadan geçerseniz bu kez sizi dünyanın en soğuk noktası Yakutsk bekliyor. Bölgede Ocak’ta ısı -41 dereceye kadar düşüyor. Eğer Yakutsk’u da atlatırsanız sizi Magadan’a kadar sorunsuz bir yolculuk bekliyor.

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