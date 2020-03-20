Dünyanın en yalnız köpeği sonunda yuva buldu

Britanya'nın en yalnız köpeklerinden biri olan Border Collie cinsi köpek Bess, 10 yılını barınakta geçirdikten sonra en sonunda mutlu olacağı yuvasına kavuştu. Edenbridge bir araba kazası geçiren Bess'in bakımını sahipleri reddetmiş ve onu Last Chance Animal Rescue barınağına terk etmişlerdi. Barınakta bu kadar uzun süre kalmasının ardından yetkililer, Bess için ulusal bir sahiplendirme kampanyası başlattılar. Bess için Amerika ve Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce sahiplendirme başvurusu geldi.





Barınak müdürü Jenny Mansfield, 'Bess uzun zaman önce bize geldi, bir çiftlikte yaşıyordu ama kaçtı ve bir araba tarafından ezildi. Önceki sahipleri, koşullardaki değişiklik nedeniyle ona bakamadı. Tanıdığı insanlarla dostça davranıyor, ancak personele olan güvenini arttırmak uzun sürdü. Onu sahiplenmek isteyen 6 aileyle tanıştırdık en sonunda harika bir ev bulabildik. On yıldır bizimle birlikte olan Bess, şimdi Güney Sahili'ndeki yeni sahipleriyle yaşıyor' diyor.

Bess şimdi yeni ailesiyle çok mutlu.

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