Dünyanın en yaşlı annesi yoğun bakıma kaldırıldı Hindistan’da 74 yaşındaki kadın, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıllarca baba olmayı bekleyen eşi ise doğumdan bir gün sonra felç geçirdi. Babanın durumu düzelmezken anne de yoğun bakıma kaldırıldı...