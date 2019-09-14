Dünyanın en yaşlı annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Hindistan’da 74 yaşındaki kadın, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıllarca baba olmayı bekleyen eşi ise doğumdan bir gün sonra felç geçirdi. Babanın durumu düzelmezken anne de yoğun bakıma kaldırıldı...
Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 74 yaşında anne oldu. Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından 5 Eylül'de ikiz kız çocukları dünyaya getirmişti.
Yıllarca baba olmayı bekleyen eşi ise doğumdan bir gün sonra felç geçirdi.
78 yaşındaki baba Raja Rao henüz yoğun bakımdan çıkmamışken eşi Erramatti Mangayamma da fenalaştı ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Hastaneden bebeklerin kuvözde olduğu ve damar yoluyla beslendiği bilgisi verilirken annelerinin son durumu konusunda açıklama yapılmadı.