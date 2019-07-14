Jeff Bezoz’un sahibi olduğu 130 metre uzunluğunda 21,5 metre genişliğindeki Flyıng Fox isimli ultra lüks yat, bugün saat 20.30 sıralarından Datça limanı açıklarına demir attı. Bezoz ve beraberindeki 20'ye yakın misafiri ile bir süredir Datça yarımadası ve civarındaki koylarda dolaştığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 50 kişilik mürettebatın görev yaptığı iki katlı ultra lüks yatın güvertesinde, her an uçuşa hazır Airbus H155 tipi bir helikopter hazır olduğu görüldü. Ultra lüks yatın dün de Marmaris'in Selimiye koyunda bulunduğu öğrenildi. Yat Selimiye'de demirliyken üzerinde bulunan helikopterin kısa süreli havalanıp, çevrede tur attıktan sonra tekrar yata indiği belirtildi.

AA