Dünyanın gündemine oturmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Rusya'da bulunan Saratov Hapishanesi'nde yapılan işkenceleri ve istismarları eski bir mahkumun gizli arşiviyle ifşalananmasının ardından yankılar devam ediyor.

Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev'in hapishane dışına çıkardığı arşivdeki yeni görüntüler skandaldaki yeni detayları da ortaya çıkardı.

ÖZEL İŞKENCE ODASI BİLE VAR

Basına sızan yeni görüntülere göre hapishanede mahkumlara işkence etmek için özel işkence odaları kurulmuş. Mahkumlar bu odalara getirilerek burada sahte itiraflara zorlanmış ve tüm bu anlar kayıt altına alınmış.

MİDE BULANDIRAN AYRINTILAR

Kan donduran videoda odaya getirilen mahkumların burada çeşitli nesnelerle taciz edildiği ve üzerlerine idrar yapılarak işkenceye maruz kaldıkları görülüyor.

10 YILDIR SÜRÜYORMUŞ

Görüntülerin ortaya çıkması ile kampanya başlatan insan hakları savunucuları işkencelerin hapishane yönetimi bilgisi kapsamında yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirtirken tacizcilerin hapishanede hademe ve bakıcı olarak istihdam edildiğini söylüyorlar.

Kampanyacılar ayrıca şu anda ellerinde bulunan videolar sadece Saratov hapishanesiyle ilgili olsa da, ülke çapındaki diğer cezaevlerinde de benzer uygulamaların olduğunu belirtti.

SİTE KAPATILDI, KURUCUSU FRANSA'DA SAKLANIYOR

Görüntülerin ortaya çıkması ile Gulagu internet sitesine erişim engellendi. Sitenin kurucusu Vladimir Osechkin Fransa'da saklanıyor.

38 üst düzey yetkilinin skandal hakkında ifade vermesi sonrası kapsamlı bir soruşturma başlatıldı, birkaç cezaevi görevlisi görevden alındı.