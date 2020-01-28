Dünyanın ilk QHD 240 Hz oyuncu monitörü duyuruldu

Onur Binay/posta.com.tr

Eve adlı üreticiyi, çok daha düşük bir fiyat etiketi ile Surface Pro benzeri deneyim sunan 2'si 1 arada Eve V'nin arkasındaki şirket olarak hatırlayabilirsiniz . Şirket geri döndü, ancak bu sefer yeni bir pazarı hedefliyor. En son projesi 27 inçlik bir oyun monitörü olan Eve Spectrum.

Eve Spectrum, 3 farklı opsiyonla geliyor. Bu opsiyonların ilki, 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan QHD çözünürlüğündeki panele sahipken; ikinci opsiyon ise 144 Hz ekran tazeleme oranıyla gelen ve 4K çözünürlük sunan versiyon. Dünyanın ilki olma unvanına sahip üçüncü opsiyon ise QHD çözünürlük sunuyor ve 240 Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. Ayrıca bu monitör, IPS paneli ile de iyi bir görüntü kalitesi vadediyor.





Seçilen panele bakılmaksızın, Eve Spectrum da çok sayıda bağlantı noktası yer alıyor. Bunlar arasında 2x USB-C (biri 100 Watt'a kadar güç sağlıyor), 2x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB-A, ses jakı ve USB -B bağlantı noktası bulunuyor.





Her model, 1 ms tepki süresine sahip IPS panel kullanıyor ve hem G-Sync hem de FreeSync ile uyumlu. Her üç monitör DCIP3 renk gamının % 98'ini kaplıyor. İlk katman (QHD / 144 Hz) HDR400 sertifikasına sahipken, diğer ikisi HDR600 sertifikalı. Bu da herhangi bir seçeneği içerik oluşturma için mükemmel hale getiriyor. Tüm paneller LG'den tedarik ediliyor.

Monitörlerin fiyatları ise şu şekilde:





QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlükte 144 Hz monitör: 349 dolar

QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlükte 240 Hz monitör: 489 dolar

4K çözünürlükte 144 Hz monitör: 589 dolar











