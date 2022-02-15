Haftalardır tüm dünyada ana gündem konusu olan Ukrayna-Rusya gerginliğinde ortalık yeniden kızışmaya başladı. Rusya'nın düzenlediği tatbikat sonrası bazı birliklerini Ukrayna sınırından çekmesi kısa süreli bir rahatlık yaşatmış olsa da NATO'dan gelen 'Gerginlik azalmadı, yeni bir saldırı hala mümkün' açıklaması yeniden tansiyonu yükseltti.





SALDIRI İÇİN SAAT VERDİLER

İngiliz Sun gazetesi ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Rusya'nın gece 3'te saldırıya geçeceğini duyurdu.

Rusya'nın sınırlı sayıda birliği sınırdan çektiğinin altının çizildiği haberde Belarus'ta bulunan Rus güçlerinin işgalde kilit rol oynayacağı öne sürüldü.

Gece füze saldırısı ile başlayacak olan saldırıya 200 bine yakın askerin katılacağı iddia edildi.

'Şafak Baskını' başlıklı haberde üst düzey kaynakların Putin'in bazı birlikleri sınırdan çektiğine dair haberlere rağmen, kuşatma altındaki Ukrayna'nın savunma hazırlıklarının devam edeceğini bilgisini paylaştığı belirtildi.

Geçtiğimiz saatlerde ABD'den gelmişti. CBS NEWS'a konuşan bir ABD'li yetkili bölgedeki Rus birliklerinin savaş pozisyonuna geçtiğini belirtti.

Adı açıklanmayan yetkili bu bilgiye elde edilen uydu görüntüleri ile ulaşıldığının altını çizdi.

Yetkili, ABD'nin Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak saldırının ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

Ukrayna'yı adeta kuşatan Rusya'nın sınırda 100 binin üzerinde askeri bulunuyor. Batılı istihbaratlar gelen yeni bilgiler ışığında Moskova'nın nasıl bir yol izleyeceğine dair yeni bir rapor hazırladı.

MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi düşürmek için bölgeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Ukrayna bugün de Moskova'yı ziyaret etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi törenle karşılanan Scholz Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İki lider yaptıkları baş başa görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

Putin, 'NATO'nun doğaya doğru yayılmaması konusundaki beklentimizi kendisine ilettik' dedi ve şu ifadeleri kullandı;

'NATO anlaşması yeni ortakları kabul etmek zorunda olduğunuzu söylemiyor. Rusya'nın talepleri NATO ve diğer partiler tarafından karşılanmadı. Görüşmemi gereken bazı fikirler var biz de bazı önerilerde bulunduk.'

'Ukrayna'nın coğrafi entegrasyonunun müzakerelerle ortaya konması çağrımız da göz ardı edildi' diyen Putin, Doğu Ukrayna için özel statü talepleri olduğunun altını çizdi.

Görüşme öncesi yapılan açıklamalarda Putin, "Maalesef zamanımızın önemli bir bölümünü Avrupa'daki durum ve güvenlikle ilgili konulara ayıracağız" dedi. Alman lider ise "Artık Avrupa'daki zor durum hakkında konuşmamız gerektiği açık" demişti.