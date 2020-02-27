Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nin Küçük Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yörüngeler, bu gök cisminin geçici olarak Dünya’ya bağlandığını gösteriyor. Güneş radyasyonu basıncından kaynaklanan herhangi sapma tespit edilmedi ve bilinen herhangi bir yapay nesne ile bağlantı bulunamadı" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlara, gözlemlere devam edilmesi önerildi.

Açık kaynaklara göre, 2020 CD3 asteroidinin boyutu 1 ila 6 metre arasında.

Rusya Bilimler Akademisi Astronomi Enstitüsü Başkanı Boris Şustov, Sputnik’e açıklamasında, bu tür uyduların yörüngesinin çok karmaşık olduğunu belirterek, "Geçici yörüngeler oluşturan bu tür uydular çok yaşamıyor. Birkaç yıl veya onlarca yıl Dünya’ya eşlik edip yok oluyorlar" dedi.