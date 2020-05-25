Dünyanın yüzebilen ilk nükleer santrali çalışmaya başladı

Türünün tek örneği olan yüzer nükleer santral (FNPP) “Akademik Lomonosov”, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Pevek, Çukotka’da devreye alındı. FNPP projesinin uygulanmasından sorumlu bağlı kuruluş Rosenergoatom’un (Rosatom’un Elektrik Enerjisi Birimi) Direktörü Andrei Petrov, ilgili kararı imzaladı.

Andrei Petrov, şöyle konuştu: “Bugün, yüzer nükleer santral inşaatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu yılki temel görevimizi bitirdik. Pevek, Çukotka bölgesinde FNPP’yi tam olarak devreye aldık. Bugün, resmi olarak Rusya’daki 1’inci ve dünyanın en kuzeyindeki nükleer santral oluyor.”

Santralin ticari işletmeye alınması için gereken tüm izinlerin alındığını hatırlatan Petrov, Akademik Lomonosov’un epidemiyoloji, çevre, yangın, inşaat gereksinimleri ve devlet standartları dahil mevcut tüm kurallara ve normlara tamamen uygun olduğunu kaydetti.

Dünyanın ilk yüzen nükleer santrali kara altyapısından ve her biri 35 megavat güce sahip 2 adet KLT-40S reaktörüyle donatılan Akademik Lomonosov yüzen enerji bloğundan oluşuyor. Santralin elektrik kapasitesi 70 megavat, ısı kapasitesi de saatte 50 gigakalori.

Akademik Lomonosov ilk elektriğini, 19 Aralık 2019 tarihinde Rusya’nın en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka Özerk Okrugu’nun izole olan Çaun-Bilibin enerji sistemine vermişti. Santralin o günden bu yana ürettiği elektriğin 47.3 milyon kilowatt saat olduğu belirtiliyor. Halihazırda Çaun-Bilibin enerji sisteminin ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan santral, Bilibin nükleer güç santralinin emekli edilmesiyle Çukotka bölgesinin temel enerji kaynağı haline gelecek.