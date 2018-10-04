Güneş üzerindeki iki dev deliğin yönünü gezegenimize çevirmesiyle birlikte, Dünya güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına girecek. Güneş fırtınası Avrupa'nın kuzeyinde Kuzey Işıkları'nın yoğun şekilde görülmesine sebep olacak.

Aurora Borealis olarak da bilinen Kuzey Işıkları, İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten izlenebilecek.

Güneş'in atmosferindeki iki büyük deliğin yüzünü Dünya'ya dönmesi sebebiyle meydana gelecek Güneş fırtınası iki parça halinde Dünya'yı vuracak.

Bugün Dünya'ya ulaşması beklenen Güneş fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Güneş fırtınası sebebiyle elektronik cihazlar ve uydu iletişim sistemleri olumsuz etkilenebilir.