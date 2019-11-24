Dünyayı saran uzay savaşları korkusu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen NATO dışişleri bakanları yeni bir anlaşmaya imza atarak uzayı yeni harekat alanı olarak kabul etti. Genel Sekreter Jens Stoltenberg; hava, kara, deniz ve siber dünyanın ardından uzayın da artık saldırganlık alanına dönüştüğünü dile getirerek; “Uyduların hedef alınması gibi uzay saldırıları denizcilik, bankacılık ve hava seyahatlerini felç edebilir. Uzay gücümüzü geliştirmeliyiz” dedi. NATO’nun kararı, Rus ve Çin’in uzaydaki varlığını hedef alan silahlar geliştirilmesinin hukuki olarak önünü açmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında Amerikan ordusu içinde uzay gücü kurulmasına yönelik kararname imzalamıştı. Fransa ise temmuz ayında uzay kuvvetleri komutanlığı kurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; NATO’nun da uzay savaşları ittifakına katılmasının ardından dün şunları söyledi:

“NATO Rusya sınırlarındaki askeri altyapısını güçlendiriyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından NATO’nun da uzayı askeri alan kabul etmesinden endişe duyuyoruz. Artık bizim de bu alandaki askeri potansiyelimizi geliştirmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçek.”

Batı dünyasının uzay savaşı hazırlığına karşılık verileceğini belirten Rus lider Putin önceki gün; tüm düşmanlarına korku salacak bir silah geliştirmek üzere olduklarını açıklamıştı. NATO’nun büyük güçleri Trump ve Macron uzay savaşlarının önünü açarken, Almanya lideri Angela Merkel tüm ülkelerin uzayda ortak hareket etmesi gerektiğini savunuyor.

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