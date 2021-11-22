Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Ukrayna istihbaratının son iddiası ile birlikte Rusya'nın işgal senaryoları yeniden konuşulmaya başlandı. Yetkililer, Rusya'nın 2022'nin başlarında çok yönlü hava ve deniz saldırısı başlatacağını iddia etti.

Ukrayna savunma istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Military Times'a verdiği demeçte, Kremlin'in batı sınırına 92 bin asker gönderdiğini ve Ocak veya Şubat aylarında çok yönlü bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Budanov, saldırının Odessa ve Mariupol limanları üzerinden havadan saldırıların yanı sıra amfibi saldırıları da içereceğini öne sürdü.

SALDIRI PLANININ HARİTASINI YAYINLADILAR

Ukrayna istihbaratı, Rus kuvvetleri kuzeyden, doğudan ve güneyden ülkenin derinliklerine doğru ilerlerken, işgalin nasıl sonuçlanacağına dair değerlendirmesini detaylandıran bir harita da yayınladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Analizleri Merkezi'nde Rusya araştırmaları direktörü olarak görev alan Michael Kofman, Twitter'dan yaptığı açıklamada haritanın gerçekçi olduğunun altını çizdi.

Budanov ayrıca Moskova'nın önceliğinin dezenformasyon kampanyaları ile Ukrayna hükümeti üzerindeki iç baskıyı artırmak olduğunu, ancak bu taktiklerin Kiev'de bir hükümet değişikliğine yol açmaması durumunda askeri seçeneğin devreye sokulacağını belirtti.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Rusya, bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.