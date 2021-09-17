Türkiye Durdurulan araçtaki yastıktan uyuşturucu çıktı!

Durdurulan araçtaki yastıktan uyuşturucu çıktı!

Türkiye

Durdurulan araçtaki yastıktan uyuşturucu çıktı!

Van Erciş'te şüphe sonrası durdurulan araçta yastık içine gizlenen 400 gram uyuşturucu yakalandı.

17 Eylül 2021, Cuma 10:48 Son Güncelleme:
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'in Pay Mahallesi ve bağlı mezra yolundaki otogarda Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli aracı durdurdu. Araçtaki V.Y ve F.Y.'nin üstleri ve çantaları arandı. Aramalarda, çantadaki elyaf yastığın içine gizlenen 350 gram toz esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Y. ve F.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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