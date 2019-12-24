Evimizin en sık kullandığımız yerlerinden biri olan duşakabin temizliği oldukça önemlidir. Sürekli ıslak kaldığı için bakteri üremesi de bir o kadar hızlıdır. Eğer "duşakabin temizliği nasıl yapılır, duşakabin temizlemenin yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.

Duşakabin temizliği nasıl yapılır? Duşakabin temizlemenin yöntemleri

Duşakabin temizliğini düzenli zamanlarda yaparsanız zorlu lekeler yerine daha kolay temizleyebileceğiniz lekelerle karşılaşmış olursunuz.

Eğer duşakabininizde kararmalar ve küflenmeler varsa çamaşır suyu katkılı temizleyicilerden üzerine sıkın ve bir fırça yardımıyla ovalayın. Ortalama 30 - 45 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Duşakabininiz kireç tutuyorsa kireç çözücü deterjanla ovalayın ve ortalama 10 dakika bekletin.

Doğal yöntemlerle temizlemek istiyorsanız karbonat ve sirke tam size göre bir yöntem olabilir. Problemli bölgeleri hafif ıslatın ve üzerine karbonat yani kabartma tozu dökün. Fırçalayın ve işlem bitince durulayın. Aynı bölgeyi sirkeyle silin ve yine durulayın.

Limon ve sirke temizliği de doğal temizleme yöntemlerinin bir başka alternatifi. Ilık bir kova içerisine bolca sirke ve limon suyu ekleyin. Temiz bezi bu kovaya batırın ve bezle duşakabininizi temizleyin.

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