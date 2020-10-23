Türkiye Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Türkiye

Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının yaralı olarak kurtulan pilotu hayatını kaybetti.

23 Ekim 2020, Cuma 14:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükçekmece’de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı’ndan dün saat 11.05’te AYJET Uçuş Okulu’na ait SONACA marka S201 tipinde TC-UGG kuyruk tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

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Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü 4. sınıf öğrencisi Beytullah Nart (23), itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı pilot, hava ambulansıyla Başakşehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Nart’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi.

Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği belirtildi. İstanbul Valiliği’nden kazayla ilgili yapılan açıklamada “Eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

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