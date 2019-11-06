Kuruyemiş Türk toplumunun olmazsa olmazları arasında yer alır. Her kuruyemişin oldukça faydaları vardır. Aralarından bir tanesi var ki tam bir şifa deposu. Dut kurusu uzmanlar tarafından doğal antibiyotik diye nitelendiriliyor. Dut kurusunun faydaları saymakla bitmiyor. Dut kurusuna hakkında bilmemiz gerekenler ve daha fazlası haberimizde.

Dut kurusu nedir?

Kurutulmuş Dut kara ve beyaz dutun kurutulmuş şeklidir. Dut yaklaşık %80 civarında su içerir. Bu nedenle kurutma sonucunda yaklaşık 5 kg taze dut 1 kg dut kurusu etmektedir. Kurutma esnasında üründeki su uçar ve ürünün özü kalır. Bu nedenle kuru dutdaki besin değerleri özellikle protein, karbonhidrat, vitamin oranları oldukça artmış olur.

Dut kurusunun faydaları:

Doğal bir antibiyotiktir.

C vitamini deposudur.

Antioksidan kaynağıdır.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Sindirim sistemine fayda sağlar.

Karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Diş eti rahatsızlıklarına faydalıdır.

Kemik gelişimini destekler.

Kansızlığı önler.

Kanı temizler.

Kanın pıhtılaşmasını engeller.

Egzama tedavilerinde kullanılır.

Kanser oluşumunu önler.

Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkları önler.

Kolesterol seviyeni dengeler.

Göz sağlığı için birebirdir.

Saç dökülmelerine karşı kullanılır.

Vücuda güç ve enerji verir ve iştah arttır.

Egzamaya karşı dut kürü tarifi

Yarım litre suyu çelik tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine bir avuç beyaz dut kurusu ilave edin ve 7 dakika daha hafif ateşte kaynatın.

Uygulaması:

Kaynama süresi tamamlandıktan sonra ılık biraz sıcak (elinizi yakmayacak şekilde) egzamalı elinizi tencerenin içine sokun. En az 10 dakika elinizi içerisinde bekletin. Bir saat elinizi yıkamayın. Daha sonra sadece su ile durulayın. Haftada 3 kez uygulanır. Her defasında taze hazırlanmak zorundadır. En geç iki hafta içerisinde sonuç alınamıyor ise, kürü uygulamayın.

Kandaki iltihabı yok etmek için dut kürü

Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine 1 avuç dut kurusu atın. 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıp altını kapatın. Ilıklaştıktan sonra süzün ve yarısını sabah aç karnına diğer yarısını da akşam aç karnına için. Her gün taze hazırlanmalıdır. 25 gün uygulanabilir.

Şeker hastalarının yaralarına iyi gelecek dut kürü

Şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geciken yaralara karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı iyi bir destekleyicidir.

Dut kurusunun zararları.

Dut kurusunun yararları saymakla bitmediği gibi bazı rahatsızlıklarından dolayı kullanmaması gereken bireylerde bulunuyor.

Kemoterapi gören kişilerin kullanmaması öneriliyor.

Dut potasyum açısından etkili bir besindir. Bu yüzden böbrek hastaları ve safra kesesi sorunları yaşan bireylerin tüketmemesi öneriliyor.





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