Dutch baby tarifi: Dutch baby nasıl yapılır?

ABD'nin en sevilen kahvaltılık tariflerinden birisi olan Dutch baby tarifi, hemen hemen pankek tarifine benziyor. Sevdiklerinize hazırlamak için Dutch baby tarifi arıyor ya da Dutch baby nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla Dutch baby tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Dutch baby tarifi

Dutch baby malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin ya da vanilya

2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

Süslemek için:

Orman meyveleri

Nane yaprakları

Pudra şekeri

Dutch baby yapılışı

Yumurta ve pudra şekerini çırpın. Unu, vanilyayı ve limon kabuğu rendesini de ekleyip çırpmaya devam edin. Sütü de azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpmayı sürdürün. Fırına girebilen tavanıza tereyağını koyup kızdırın. Hazırladığınız hamuru tavaya dökün ve 1 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alıp önceden 180 derecede ısıttığınız fırına verin. Üzeri kızarana kadar pişirdiğiniz Dutch baby’i fırından alıp ılınana ve ortası çökene kadar bekleyin. Çöken Dutch baby’nin üzerine meyveleri ve nane yapraklarını yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis edin.



