Dutch baby tarifi: Dutch baby nasıl yapılır?
ABD'de kahvaltıların vazgeçilmezi olan Dutch baby, 'Hollandalı bebek' anlamına geliyor. ABD'ye göç eden Almanların keşfettiği bir tarif olan Dutch baby, kendine hayran bırakacak lezzette. Dutch baby tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
27 Ocak 2021, Çarşamba 10:14 Son Güncelleme:
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ABD'nin en sevilen kahvaltılık tariflerinden birisi olan Dutch baby tarifi, hemen hemen pankek tarifine benziyor. Sevdiklerinize hazırlamak için Dutch baby tarifi arıyor ya da Dutch baby nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla Dutch baby tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Dutch baby tarifi
Dutch baby malzemeleri
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı vanilin ya da vanilya
- 2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Süslemek için:
- Orman meyveleri
- Nane yaprakları
- Pudra şekeri
Yumurta ve pudra şekerini çırpın. Unu, vanilyayı ve limon kabuğu rendesini de ekleyip çırpmaya devam edin. Sütü de azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpmayı sürdürün. Fırına girebilen tavanıza tereyağını koyup kızdırın. Hazırladığınız hamuru tavaya dökün ve 1 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alıp önceden 180 derecede ısıttığınız fırına verin. Üzeri kızarana kadar pişirdiğiniz Dutch baby’i fırından alıp ılınana ve ortası çökene kadar bekleyin. Çöken Dutch baby’nin üzerine meyveleri ve nane yapraklarını yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis edin.