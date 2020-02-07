Duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır?
Bir çok kişi evinin duvarlarını süslemeyi sever. Zamanla duvardaki aksesuarlardan sıkılabilirsiniz. Duvardaki aksesuarlardan sıkılıp duvardaki çivi değili nasıl kapatılır diye düşünüyorsanız "duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır" haberimize bir göz atın.
07 Şubat 2020, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır diye düşünüyorsanız kendiniz uygulayabileceği oldukça kolay yöntemler var. Duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır diyenler için "duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır" haberini hazırladık.
Duvardaki çivi deliği nasıl kapatılır?
İlk olarak çiviyi duvara zarar vermeden elinizle çıkartın.
Çivi deliğini ve etrafındaki tozları ıslak mendil veya süngerle iyice temizleyin.
Saten alçı hazırlayın. Alçı ne çok sert nede çok cıvık olsun. Alçıyı deliğe spatula yardımıyla sürün. Ortalama 3 saat bekletip kurumasını bekleyin. Sonra yuvarlak ve nazik hareketlerle zımparalayın. Duvarı temizleyip aynı renk boyadan uygulayın.
Duvardaki çivi deliğini hızlıca kapatmanın yöntemi
Çivi değilini hızlıca kapatmak istiyorsanız renksiz, beyaz diş macunuyla bunu yapabilirsiniz. Diş macununu deliğe sürün ve iyice içini doldurun.