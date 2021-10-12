Etkinlik Rehberi Duvardaki rakamlar | Çocuklar için oyunlar

Duvardaki rakamlar | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Duvardaki rakamlar | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için bu fırlatmalı oyun sayesinde çocuğunuz, sayıları tanıyıp ayırt etmeyi pekiştirirken aynı zamanda da topu hedefe atabilme gibi dikkat gerektiren becerilerine katkı sağlayacaktır

12 Ekim 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çocuklar için oynanan bu oyun, sayıları tanımasına yardımcı olacaktır

MALZEMELER

Beyaz bir kâğıt, küçük toplar, kalem, bant

NASIL OYNANIR?

Öncelikle kâğıtların üzerine rakamları yazın ve onları karışık bir biçimde duvarınıza asın. Daha sonra çocuğunuzdan eline topu alıp rakamların karşısına geçmesini rica edin ve söylediğiniz rakama topu fırlatması gerektiği kuralını ona açıklayın.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafanızı dağıtmanıza yardımcı olacak etkinlik önerileri
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sırtımdaki top | Çocuklar için oyunlar