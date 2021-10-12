Duvardaki rakamlar | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan bu oyun, sayıları tanımasına yardımcı olacaktır

MALZEMELER

Beyaz bir kâğıt, küçük toplar, kalem, bant

NASIL OYNANIR?

Öncelikle kâğıtların üzerine rakamları yazın ve onları karışık bir biçimde duvarınıza asın. Daha sonra çocuğunuzdan eline topu alıp rakamların karşısına geçmesini rica edin ve söylediğiniz rakama topu fırlatması gerektiği kuralını ona açıklayın.