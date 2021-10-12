Duvardaki rakamlar | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için bu fırlatmalı oyun sayesinde çocuğunuz, sayıları tanıyıp ayırt etmeyi pekiştirirken aynı zamanda da topu hedefe atabilme gibi dikkat gerektiren becerilerine katkı sağlayacaktır
12 Ekim 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için oynanan bu oyun, sayıları tanımasına yardımcı olacaktır
MALZEMELER
Beyaz bir kâğıt, küçük toplar, kalem, bant
NASIL OYNANIR?
Öncelikle kâğıtların üzerine rakamları yazın ve onları karışık bir biçimde duvarınıza asın. Daha sonra çocuğunuzdan eline topu alıp rakamların karşısına geçmesini rica edin ve söylediğiniz rakama topu fırlatması gerektiği kuralını ona açıklayın.