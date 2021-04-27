Duygu dolu bardaklar (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt, kâğıt bardaklar, keçeli kalem / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte farklı duygu ifadelerini bardakların üstüne keçeli kalemle çizin. Çizdiğiniz taraf arkaya gelecek şekilde bardakları dizin. Çocuğunuz bir b ardak seçsin. Seçtiği bardağın duygusunun ne olduğuna bakın ve birlikte aynı yüz ifadesini yapmaya çalışın. Bu bardağın neden böyle hissettiğine dair birlikte bir küçük hikâye yazın. Bütün bardaklar seçildikten sonra tüm duyguların içinde bulunduğu bir hikâye de yazabilirsiniz.