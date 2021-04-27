Etkinlik Rehberi Duygu dolu bardaklar (Oyun)

Duygu dolu bardaklar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Duygu dolu bardaklar (Oyun)

Bu oyunla beraber çocuğunuzun hangi durumlarda hangi duyguların ortaya çıkabileceğini fark etmesine yardımcı olabilirsiniz

27 Nisan 2021, Salı 14:05 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kâğıt, kâğıt bardaklar, keçeli kalem / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

 Çocuğunuzla birlikte farklı duygu ifadelerini bardakların üstüne keçeli kalemle çizin. Çizdiğiniz taraf arkaya gelecek şekilde bardakları dizin. Çocuğunuz bir b ardak seçsin. Seçtiği bardağın duygusunun ne olduğuna bakın ve birlikte aynı yüz ifadesini yapmaya çalışın. Bu bardağın neden böyle hissettiğine dair birlikte bir küçük hikâye yazın. Bütün bardaklar seçildikten sonra tüm duyguların içinde bulunduğu bir hikâye de yazabilirsiniz.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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