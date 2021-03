Duygu haritam (Oyun)

MALZEMELER:

1 kâğıt, 5 farklı renk boya kalemi (sarı, kırmızı, lacivert, turuncu, yeşil), 1 siyah keçeli kalem Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

Kâğıdın ortasına büyükçe bir kalp çizin. Üst tarafa 5 farkı duygu içeren yüz ifadesi çizin ve her birini farklı bir renge boyayın. Çocuğunuza bu renkleri verin ve kalbinde her bir duygu ne kadar yer kaplıyorsa o renge boyamasını isteyin. Not: Oyuna çocuğunuza her bir duyguyu tanıtmakla başlayabilirsiniz





.