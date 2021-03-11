Duygu haritam (Oyun)
Çocuklar hissettiklerini yetişkinler kadar açık dile getiremezler. Bu oyun yetişkinlere çocukların duygu durumları hakkında daha açık bilgi edinebilme şansı verir.
11 Mart 2021, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER:
1 kâğıt, 5 farklı renk boya kalemi (sarı, kırmızı, lacivert, turuncu, yeşil), 1 siyah keçeli kalem Yaş: 4-6
NASIL OYNANIR?
Kâğıdın ortasına büyükçe bir kalp çizin. Üst tarafa 5 farkı duygu içeren yüz ifadesi çizin ve her birini farklı bir renge boyayın. Çocuğunuza bu renkleri verin ve kalbinde her bir duygu ne kadar yer kaplıyorsa o renge boyamasını isteyin. Not: Oyuna çocuğunuza her bir duyguyu tanıtmakla başlayabilirsiniz
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