Etkinlik Rehberi Duygu haritam (Oyun)

Duygu haritam (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Duygu haritam (Oyun)

Çocuklar hissettiklerini yetişkinler kadar açık dile getiremezler. Bu oyun yetişkinlere çocukların duygu durumları hakkında daha açık bilgi edinebilme şansı verir.

11 Mart 2021, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:

1 kâğıt, 5 farklı renk boya kalemi (sarı, kırmızı, lacivert, turuncu, yeşil), 1 siyah keçeli kalem Yaş: 4-6

NASIL OYNANIR?

Kâğıdın ortasına büyükçe bir kalp çizin. Üst tarafa 5 farkı duygu içeren yüz ifadesi çizin ve her birini farklı bir renge boyayın. Çocuğunuza bu renkleri verin ve kalbinde her bir duygu ne kadar yer kaplıyorsa o renge boyamasını isteyin. Not: Oyuna çocuğunuza her bir duyguyu tanıtmakla başlayabilirsiniz


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