Yaz başında gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf'a kaptıran Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlattı. Aşkları dolu dizgin devam eden fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf son olarak verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldular.

İşte fenomen Duygu Özaslan'ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile romantik pozları...



















