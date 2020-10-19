Magazin Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ı öpmeye doyamadı

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ı öpmeye doyamadı

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Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ı öpmeye doyamadı

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle çekilen aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Yaz başında gönlünü basketbolcu Can Maxim Mutaf'a kaptıran Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımlarıyla düşman çatlattı. Aşkları dolu dizgin devam eden fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf son olarak verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldular.

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İşte fenomen Duygu Özaslan'ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile romantik pozları...


https://www.instagram.com/p/CGfj1s9pTOw/



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