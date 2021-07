Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf evlilik yolunda ilk adımı attı

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik kararı aldı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Mutaf, sürpriz evlilik teklifiyle Özaslan'ı şoke etti. Evlilik teklifini kabul eden Özaslan 'Evet dedim' sözleriyle güzel haberi duyurdu. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren çift geceden özel fotoğrafları sevenleriyle paylaştı.

TEKLİF SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özaslan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Öte yandan konu Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, Özaslan'ın evlilik teklifi almasıyla ilgili birçok değerlendirmede bulundu.

GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK!

Sosyal medya fenomeni Duygu Özarslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nasıl tanıştıklarını YouTube kanalında anlattı:

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”