Çağatay Ulusoy eylülde TRT 1’de yayınlanacak ‘Barbaros’ dizisinde Barbaros Hayreddin Paşa’nın abisi Oruç Reis’i canlandıracak. Heybetli görünmesi gerektiği için 15 kilo alan, sakal bırakan Ulusoy çekimlere 3 hafta kala tatile çıktı. Yeni imajının kimse tarafından görünmesini istemediği için Marmaris- Bozburun açıklarında tekne tatilini tercih etti. Kendisine 3 yıllık sevgilisi, oyuncu Duygu Sarışın da eşlik ediyor.

Balık tutamadı

Acemi gemici belgesi bulunan Çağatay Ulusoy, sabah 06.00’da uyanıp sevgilisi Duygu Sarışın’a “Haydi balık tutalım, kolların bacakların açılsın biraz. Spor olur” dedi. Çift yelkenli teknelerine bindi. Dümeni teslim alan Sarışın gaz pedalına aniden yüklenince Ulusoy sinirlendi. “Ne yapıyorsun? Balıkları kaçırdın. Zaten botu tekneye yanlış bağlamışsın. Hayatımda böyle düğüm görmedim” diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartıştı. Çağatay Ulusoy hiç balık tutamadı. Aç kalınca yakındaki bir restorana yemek almaya gitti. Duygu Sarışın “Dikkat et, seni tanırlar” dedi. Çağatay Ulusoy “Beni bu halimle kimse tanımaz” cevabını verdi.







