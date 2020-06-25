Magazin Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'u kızdırdı

Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'u kızdırdı

Magazin

Duygu Sarışın sevgilisi Çağatay Ulusoy'u kızdırdı

Marmaris'te tatilde olan Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın tekneyle balık tutmaya çıktı. Sevgilisi gaz pedalına yüklenince Ulusoy, "Balıkları kaçırdın" diyerek tepki gösterdi. Ali KESER / POSTA

25 Haziran 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çağatay Ulusoy eylülde TRT 1’de yayınlanacak ‘Barbaros’ dizisinde Barbaros Hayreddin Paşa’nın abisi Oruç Reis’i canlandıracak. Heybetli görünmesi gerektiği için 15 kilo alan, sakal bırakan Ulusoy çekimlere 3 hafta kala tatile çıktı. Yeni imajının kimse tarafından görünmesini istemediği için Marmaris- Bozburun açıklarında tekne tatilini tercih etti. Kendisine 3 yıllık sevgilisi, oyuncu Duygu Sarışın da eşlik ediyor.

Balık tutamadı

Acemi gemici belgesi bulunan Çağatay Ulusoy, sabah 06.00’da uyanıp sevgilisi Duygu Sarışın’a “Haydi balık tutalım, kolların bacakların açılsın biraz. Spor olur” dedi. Çift yelkenli teknelerine bindi. Dümeni teslim alan Sarışın gaz pedalına aniden yüklenince Ulusoy sinirlendi. “Ne yapıyorsun? Balıkları kaçırdın. Zaten botu tekneye yanlış bağlamışsın. Hayatımda böyle düğüm görmedim” diyerek tepki gösterdi. İkili bir süre tartıştı. Çağatay Ulusoy hiç balık tutamadı. Aç kalınca yakındaki bir restorana yemek almaya gitti. Duygu Sarışın “Dikkat et, seni tanırlar” dedi. Çağatay Ulusoy “Beni bu halimle kimse tanımaz” cevabını verdi.


İlgili Haberler
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın bayramda Kıvanç Tatlıtuğ'un evindeydiDuygu Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştuDuygu Sarışın’a hakaret yağdırdılar


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Canan Doğulu hamile olduğunu açıkladı