Duygun Yarsuvat, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı. Hayatı boyunca hiç durmadan çalışan ünlü hukukçu, 1978 yılında yine aynı üniversitede profesör unvanı aldı. 4 yıl Galatasaray Üniversitesi rektörlüğünde bulunan Duygun Yarsuvar, 2014 Galatasaray Başkanlığına seçildi. İşte, Duygun Yarsuvat hakkında merak edilenler…

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1961 yılında tamamladı. Aynı yıl içinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde asistan olarak çalışmaya başladı.

Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlayan Duygun Yarsuvat, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı.

1971 yılında ise Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde “Trafik Suçları Kriminolojisi” adlı tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” unvanı aldı.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yapan Duygun Yarsuvat, 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Duygun Yarsuvat, 1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliğinde bulundu,1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi 4 yıl sürdürdü.

Akademik faaliyetlerinin yanı sıra 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Duygun Yarsuvat, 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yaptı. 1994 yılından bugüne Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat unvanlı Hukuk Bürosu'nda avukatlık faaliyetine devam etti.

Son dönemde ise Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Duygun Yarsuvat, Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri verdi.

Birden fazla bilimsel kitabı ve onlarca Fransızca, İngilizce ve Türkçe makaleleri bulunan Duygun Yarsuvat, evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibiydi.

YÖNETİCİLİK HAYATI

Duygun Yarsuvat, akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok idari görevler de yüklendi; 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

1997 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne geçen ünlü hukukçu, 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Erdoğan Teziç'in YÖK başkanlığına atanması üzerine 1 ay kadar vekaleten üstlendiği Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne 2004 yılında atandı ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.

2010 yılı sonunda İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçildi.

GALATASARAY BAŞKANLIĞI

25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman’a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı oldu. Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçti.

GALATASARAY ESKİ BAŞKANI DUYGUN YARSUVAT, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat’ın ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü hukukçunun Covid pozitif olduğu ve entübe edildiği açıklanmıştı.

10 Eylül 2021 tarihinde gözlerini hayata yuman Duygun Yarsuvat 84 yaşındaydı.