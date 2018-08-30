Düz bir karın mümkün

Düz bir karın sağlıklı yaşam şeklinin kartvizitidir. Vücudumuzun diğer kısımlarının aksine sıkı ve düz bir karın her zaman çaba ister. Bir doktor olarak bunun en ideal yolunun spor ve sağlıklı beslenme olduğunu söylemek zorundayım. Ancak hamilelik, aşırı kilo verme ve yaşla beraber vücudun formunu kaybetmesi gibi nedenlerle karın bölgesinde sarkma oluşmaya başlar. Bir de buna karın duvarının gevşemesi ve karın kaslarının birbirinden ayrılmasını eklerseniz karın germe ameliyatı tek seçenek haline gelir.

Bu ameliyatta konuşulması gereken en önemli konu “iz”dir. Toplumda estetik ameliyatlarından sonra iz kalmayacağına dair yanlış bir kanı vardır. İz kalır ancak bu iz bikini bölgenize yerleştirilir ve olabilecek en ince halde oluşturulur.

'SADECE SARKAN DOKUNUN ALINMASI DEĞİLDİR'

Bu ameliyat sarkan derinin alınmasının çok ötesinde bir işlemdir. Estetik bir karnın 4 ana bileşeni vardır; ince bir bel, düz bir karın, sıkı karın duvarı ve elbette güzel bir göbek deliği. Karın germe ameliyatı bu dört işlemin yapıldığı ameliyattır.

İlk aşamada yanlardaki fazla yağlar alınır, bu işlem beli inceltirken aynı zamanda germe işlemini daha rahat ve güvenli hale getirir. Daha sonra karın bölgesindeki fazla doku çıkarılır. Bunun için göbek deliğini yeniden yapmak gerekir ki bu bize daha genç görünümlü bir göbek deliğine sahip olma şansı verir.

SIKI BİR KARIN DUVARI MÜMKÜN

Karın germe ameliyatlarının olmazsa olmaz kısmı karın duvarının sıkılaştırılmasıdır. Özellikle hamilelikler sonrası karın duvarı gevşer ve karın kasları yanlara doğru birbirinden ayrılır, bu duruma "diastazisrekti" denir. Karın germe sırasında bu açıklık onarılır ve bel inceltilir.

Karın germe ameliyatından ince bir bel ve düz bir karın bekleyebiliriz ancak bu ameliyat bir kilo verme ya da fazla kilolardan kurtulma ameliyatı değildir. Aksine vücut kitle endeksleri belirli bir orandan yüksek olan hastaların bu ameliyatı olması çok tavsiye edilmez.

AMELİYAT SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ameliyat sonrası dönemden konuşmayı çok sevmeyiz. Ameliyatın ertesi günü ince bir bel ve düz bir karın ile uyanacağımızı hayal eder, mutlu oluruz. Bunlar elbette gerçekleşecektir ancak beraberinde yaşamamız gereken diğer şeyler de vardır. En başta bu işlemin 4 saate yakın bir ameliyat olduğunu unutmayalım. Sonrasında yaklaşık bir hafta kadar hareketlerimiz kısıtlanacak ve dört haftaya kadar korse giymek zorunda kalacağız.

Unutmayın, estetik cerrahi zamanı durdurmaz, biraz geri alır. Ameliyat sonrası en önemli şey büyük zahmetlerle elde ettiğimiz formu korumaktır.

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