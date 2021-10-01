Türkiye Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı.

01 Ekim 2021, Cuma 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir " açıklaması yapıldı.

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