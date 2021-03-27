Türkiye Düzce’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Düzce’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Türkiye

Düzce’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

27 Mart 2021, Cumartesi 20:01 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Zonguldak’tan İstanbul’a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA

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