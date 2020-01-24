Düzenli olarak tükettiğimiz ölümcül gıdalar

İşte her gün potansiyel olarak ölümcül olabilecek yiyeceklerden bazıları:





Soda ve enerji içecekleri

Soda, özellikle çok miktarda şeker içeriyorsa büyük ölçüde kilo alımına neden olur. Ayrıca kanser, kalp krizi, diyabet, vb. hastalıklarını da beraberinde getirir.





Margarin

Margarin genellikle tereyağı yerine kullanılır, ancak sağlığınız için bu durum çok daha tehlikeli olabilir.

Çalışmalar, bu tür yiyecekleri artan kalp hastalığı ve kanser oranına bağlamaktadır. Dikkatli olun!





İşlenmiş et

Salamdan sosisli sandviçlere kadar işlenmiş et yemek, kanser riskinizi artırabilir.

Özellikle bu ürünlerin çoğu doğal olmayan bileşenlerle - sentetik kimyasallar ve hatta bilinen kanserojenlerle - dolu olduğundan, ölüm riskini doğurabilir.





Kahvaltılık tahıllar

Bu tür kahvaltılık gevrekler, doğal ve sağlıklı görünse ve herkes onları seviyor olsa da, son derece sağlıksız olurlar.

Tüm malzemelere ekstra dikkat edin, çünkü aşırı şekerle birlikte bunların çoğu çeşitli doğal olmayan tatlandırıcılarla doludur.





Cipsler

En yaygın olarak tüketilen atıştırmalıklardan biri olan bu cipsler son derece sağlıksızdır. Çok fazla tuz, yağ, kalori kilo almaya neden olabilir ve çeşitli hastalıklara yol açabilir.





Bazı pişmiş ürünler

Burada endişe edilecek ana alan önceden paketlenmiş pişmiş ürünlerdir. Bunlar genellikle trans yağ tüketiminizi artıran palmiye ve çekirdek gibi hidrojene yağlarla doludur.

Elbette, içinde dikkat etmeye değer diğer doğal olmayan bileşenler de var!





Yağsız gıdalar

Sağlıklı alternatifler olarak pazarlanan yağsız ürünlerin hiçbiri aslında sağlıklı değildir.

Bu tarz ürünlerde yağın yerini şeker ve yapay bileşenler alır. Doğabilecek riskleri siz düşünün!





Patates kızartması

Cipslere benzer şekilde, bu yiyecek de pişirme sürecinde genellikle sağlıksız hale gelir.

Sağlıksız yağlar ise arterlerin tıkanmasına ve çeşitli hastalıklara yol açabilir.





Kırmızı et

İnsanlar günümüzde çok fazla et yiyorlar, bu da kanser riskini bir hayli artırıyor.

Bu yiyeceklerin vücuttaki sindirimi oldukça zordur. Ek bir risk faktörü olarak, tarım döneminde kullanılabilecek tüm bilinmeyen kimyasallar da kırmızı etlerin üzerinde uzun süre barınır.





Peynir

Birçok insan peyniri öğünlerinden çıkarmayı hayal bile edemez. Peynirin yağ oranı son derece yüksektir ve diğer kalorili gıdalarla eşleştirildiğinde yüksek ölçüde kilo alımına teşvik edebilir.

Ek bir faktör, marketlerde bulduğumuz peynir çeşitleri genellikle kansere neden olan bir dizi katkı maddesi içerir.





Dondurma

Herkes dondurmayı sever, ancak çok fazla tüketmek yüksek kolesterol ve diyabet riskinde artışa neden olabilir.

Bunun yerine, dondurulmuş yoğurt gibi dondurmaya benzer soğuk yiyecekleri tercih edin.





İşlenmiş yiyecekler

Temel kural, sağlıksız yağda pişirilen her şeyin kesinlikle sağlık sorunlarına neden olabileceğidir.

Buna ek olarak, bu tür yiyeceklerin yüksek derecede bağımlılık yapması ve genellikle sağlıksız miktarlarda tüketilebilmesidir.





Beyaz ekmek

Çalışmalar, beyaz ekmek yapılırken, besin değerinin çoğunun ortadan kalktığını göstermektedir.

Geriye kalanın şeker hastalığı riskini artırarak kan şekeri seviyelerini artırdığı bilinmektedir.





Patlamış mısır

Burada tehlike, patlamış mısır kutularının içinde pek çok kimyasal ve toksinin bulunmasıdır. Mümkünse yerine daha sağlıklı alternatifler kullanın.





Meyve suyu

Evet, yüksek fruktoz içeren meyve suları aslında sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ayrıca, birçok meyve suyu şekerle doludur, bu da çok çeşitli sorunlara yol açabilir.

Bu 15 ölümcül gıdayı daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmeye çalışın veya öğünlerinizden tamamen uzaklaştırın. Eğer tüm bunlara uyarsanız, sağlığınız açısından diğerlerine göre kilometrelerce önde olacağınıza inanın!









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