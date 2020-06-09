Dyson, bildiğiniz üzere standart pervaneli fan üretmekten her zaman uzaklaştı, hatta pervanesiz fanlar onun imzası da denebilir. Şirket aynı zamanda en yeni modellerinin hepsini az ama temel özelliklerle donatıyor. Dyson Pure Humidify + Cool modelinde ise ekstra bir özellik var. Evinizin havasına nem katan güçlü, otomatik bir nemlendirici.

Fanın tabanına bir su deposu eklemek, Dyson'ın yaratıcı olduğu yerlerden biri. bu, aynı zamanda Dyson'ın şimdiye kadarki en iyi arındırıcı fanını gösteren yeni bir akıllı salınım sistemi. Diğer türlü olması zor olabilir. Çünkü fan fiziksel olarak dönemeyecek kadar ağır.

Detaylı İncelemeye geçmeden önce bilmeniz gereken iki şey daha var. İlki Fan performansı . Etkileyici esinti ya da rüzgar modu ile fanı daha doğal hissettiriyor. Ses performansı ise Rakiplerine kıyasla daha sessiz. Fısıltı kadar sessiz değil ama idare eder.



