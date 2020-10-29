Dyson V11 Absolute İnceleme - En iyi kablosuz elektrikli süpürge

Üstelik, V10'dan daha güçlü ve daha uzun ömürlü olduğu iddia ediliyor. Peki v11 Absolute modeline yükseltme yapmalı mı? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını videomuzun devamında bulabilirsiniz. Son olarak Dyson V11 Absolute’a 5 bin TL'ye sahip olabilirsiniz.