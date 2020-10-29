Dyson V11 Absolute İnceleme - En iyi kablosuz elektrikli süpürge
V11 Absolute, Dyson'ın şimdiye kadarki en pahalı elektrikli süpürgesi. Otomatik mod, optimum pil ömrü ve zahmetsiz temizlik için size en uygun emiş gücünü sağlarken, tam olarak ne kadar temizlik süreniz kaldığınızı da dijital ekranından takip edebiliyorsunuz. Onur Binay/posta.com.tr
29 Ekim 2020, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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Üstelik, V10'dan daha güçlü ve daha uzun ömürlü olduğu iddia ediliyor. Peki v11 Absolute modeline yükseltme yapmalı mı? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabını videomuzun devamında bulabilirsiniz. Son olarak Dyson V11 Absolute’a 5 bin TL'ye sahip olabilirsiniz.
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